Haberler

Cenaze, 4'ücü kattan teleskopik forkliftle indirildi

Cenaze, 4'ücü kattan teleskopik forkliftle indirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde yalnız yaşayan 62 yaşındaki Mustafa Bülbül evinde ölü bulundu. 250 kilo ağırlığındaki cenazesi, apartmanın dar merdivenlerinden indirilemeyince teleskopik forklift yardımıyla balkondan aşağı alındı.

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde yalnız yaşayan Mustafa Bülbül (62), evinde ölü bulundu. Yaklaşık 250 kilogram ağırlığında olduğu öğrenilen Bülbül'ün cenazesi, apartmanın dar merdivenlerinden indirilemeyince teleskopik forklift yardımıyla 4'üncü kattaki dairenin balkon penceresi sökülerek aşağıya indirildi.

Olay, Osmancık ilçesinde meydana geldi. Yalnız yaşayan Mustafa Bülbül'den bir süredir haber alamayan bakıcısı, kontrol amacıyla eve geldi. Kapıyı açarak içeri giren bakıcı, Bülbül'ü hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Bülbül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evdeki incelemesinin ardından savcılık, Bülbül'ün kesim ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesinin otopsi yapılmak üzere morga kaldırılması yönünde talimat verdi.

Yaklaşık 250 kilogram ağırlığında olduğu öğrenilen Bülbül'ün cenazesinin apartmanın dar merdivenlerinden indirilememesi üzerine ekipler farklı bir yöntem uyguladı. Osmancık Belediyesi ile itfaiye ekiplerinin koordinasyonunda olay yerine teleskopik forklift getirildi. Özel ekipmanlarla hazırlanan cenaze, apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan forklift yardımıyla dikkatli şekilde aşağı indirildi.

Çevrede toplanan vatandaşların meraklı bakışları arasında gerçekleştirilen çalışma, ekiplerin kontrollü müdahalesiyle sorunsuz tamamlandı. Bülbülün cansız bedeni daha sonra cenaze nakil aracına alınarak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

CHP'li belediye başkanına silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi

Acun'un sahibi olduğu Hull City, Premier Lig için tarihi maça çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

Acun Ilıcalı'nın mutluluk gözyaşları

Tüm ülke onu konuşuyor: İşte o tarihi anlar!
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 300 milyon Euro kazandı

1.5 saatte tam 300 milyon Euro kazandı!
10+4 kuralı başını yaktı! Okan Buruk yıldız futbolcusunu takımda istemiyor

10+4 kuralı başını yaktı! Yıldız futbolcusuna kapıyı gösterdi

Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim

Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Ben sana gitme dedim oğlum
Gözyaşlarına boğuldu! Kenan Yıldız'ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha

Gözyaşlarına boğuldu! Kenan Yıldız'dan sonra bir şok sakatlık daha