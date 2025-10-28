Çorum'da 22 Okul Erasmus+ Programıyla Avrupa'da Eğitim Alacak

Çorum'da 22 okuldan öğretmen ve öğrenciler, Avrupa Birliğinin Erasmus+ Programı kapsamında çeşitli Avrupa ülkelerinde eğitim görecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2025 yılı Okul Eğitimi Akreditasyon Projesi'nin başlatıldığı bildirildi.

Proje kapsamında kentteki 22 okulun, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan Erasmus+ Konsorsiyumuna dahil edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Proje süresince öğretmen ve öğrencilerimiz, Avrupa'daki farklı eğitim kurumlarında eğitim öğretim, işbaşı gözlem ve öğrenci hareketlilik faaliyetlerine katılacaklar. Buralarda dijital dönüşümün güçlendirilmesi, sürdürülebilir çevre ve iklim eylemi bilincinin artırılması, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği ilkelerinin benimsenmesi ile aktif vatandaşlık ve Avrupa değerlerinin desteklenmesi konularında eğitimler alacaklar. Bu proje ile öğretmenlerimizin pedagojik yeterliklerini güçlendirmeyi, öğrencilerimizin ise 21. yüzyıl becerilerini geliştirerek uluslararası deneyim kazanmalarını hedefliyoruz."