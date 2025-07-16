Çorum'da 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü, Hayatını Kaybetti

Çorum'da 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü, Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde 5. kattaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki Sema Nur Yıldırım, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çorum'da 5. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Ulukavak Mahallesi Çiftlikpınarı 32. Sokak'taki binanın 5. katındaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki Sema Nur Yıldırım yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
Aktif sporu bırakan Nesim Turan, dünya sıralamasında hala ilk 10'da

Aktif sporu bıraktı, dünya sıralamasında hala ilk 10'da
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'de ayrılık resmen duyuruldu

Real Madrid'de ayrılık resmen duyuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.