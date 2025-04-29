Çorum'da 2 Yaşındaki Çocuk Fare Zehri İçtiği Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
Çorum'un Aşağısaraylı köyünde 2 yaşındaki H.N.A, fare zehriyle oynarken zehir içmiş olabileceği şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumu, laboratuvar sonuçları beklenerek acil gözlem altında takip ediliyor.
Çorum'da fare zehri içtiğinden şüphelenilen 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Aşağısaraylı köyü Danaderesi Mahallesi'nde, 2 yaşındaki H.N.A'nın fare zehrinin bulunduğu kutu ile oynadığını fark eden anne, çocuğunu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi.
Zehri içip içmediğinin anlaşılması için kan örnekleri alınan H.N.A'nın laboratuvar sonuçları çıkana kadar acil gözlem odasında müşahede altında tutulacağı öğrenildi.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel