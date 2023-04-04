Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çorum'da 2 çocuk bıçakla yaralandı

Çorum'da 2 çocuk bıçakla yaralandı

Güncel Haberler

Çorum'da çocuklar arasında çıkan kavgada 2 çocuk bıçakla yaralandı.

Çorum'da çocuklar arasında çıkan kavgada 2 çocuk bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre E.F.Y. (17) ve M.A. (16), A.A. (18) ve K.Ç. (16) ile Gülabibey Mahallesi Hicret Cami arkasındaki parkta tartıştı.

Kavgaya dönüşen tartışmada E.F.Y. ve M.A. bıçak darbeleriyle yaralandı.

Yaralı halde olay yerinden uzaklaşarak evlerine giden iki çocuğun ailelerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İki çocuğu bıçakla yaraladıkları iddia edilen A.A. ile K.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çorum Cami Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title