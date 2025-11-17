Çorum'da 17 Aranan Zanlı Yakalandı
Çorum'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında mahkemelerce yakalama kararı bulunan 17 zanlıyı yakaladı. Ayrıca, kayıp ihbarı yapılan 9 kişiden 8'i bulundu.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 10-17 Kasım'da çalışma yapıldı.
Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheliyi yakaladı.
Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 9 kişiden 8'i bulunarak ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel