13 yaşındaki çocuk silahla başından vurulmuş bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

13 yaşındaki çocuk silahla başından vurulmuş bulundu

AA - Tugay Göktürk - Güncel
 - Güncelleme:

Çorum'un Bayat ilçesinde arazide başından silahlı vurulmuş bulunan 13 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Bayat ilçesinde arazide başından silahlı vurulmuş bulunan 13 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Çamlıgüney köyünde çobanlık yapan bir kişi, hayvan otlattığı sırada arazide E.Ş.T'yi (13) hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak arazinin engebeli olması nedeniyle ambulans olay yerine ulaşamadı. Durumdan haberdar olan ailesi, bunun üzerine yaralı çocuğu ambulansın olduğu yere atla götürdü.

Sağlık ekiplerince başından silahla yaralandığı belirlenen çocuk, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan E.Ş.T, buradaki müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesine sevk edildi.

Çocuğun evinden sabah saatlerinde hayvan otlatmak üzere ayrıldığı, bulunduğu yerde tabanca da olduğu öğrenildi.

AA / Tugay Göktürk - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title