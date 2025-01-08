Üye Girişi
Haberler
Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı

Kerimcan Durmaz tutuklandı
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke
Hamas'tan Trump'ın 'Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak' tehdidine jet yanıt

Trump'ın dünyayı tedirgin eden tehdidine Hamas'tan jet yanıt

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı 2024 Çalışmalarını Açıkladı

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı 2024 Çalışmalarını Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 2024 yılı itibarıyla yürütülen soruşturmaların artışı ve adalet hizmetlerinde sağlanan başarılar hakkında bilgi verdi. Uzlaşma ve arabuluculuk uygulamalarıyla adalet süreçlerinde önemli ilerlemeler kaydedildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, kentte 2024'te yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bektaş, Cumhuriyet Başsavcılığı Toplantı Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla yaklaşık 26 bin 500 soruşturma yürüttüklerini, soruşturma dosyalarının yüzde 99'unun sonuçlandırılmasıyla Çorum'da adalet hizmetlerinde tarihi rekor elde edildiğini söyledi.

Çorum'da uzlaşmaya tabi soruşturma dosyalarında yüzde 91 uzlaşı sağlandığını belirten Bektaş, arabuluculuk uygulamasında ise dosyaların yüzde 40'ında başarı sağlandığını, binlerce soruşturma dosyasının mahkemelere gelmeden sonuçlandığını kaydetti.

Türkiye'de son birkaç yıldır uygulanan arabuluculuk sisteminde Çorum'da çok güzel sonuçlar alındığını anlatan Bektaş, arabuluculuğun bazı mahkemelerde dava sürecine gitmeden önce zorunlu olarak uygulandığını vurguladı.

Arabuluculuk sayesinde yaklaşık 1500 dosyanın mahkemeye gitmeden çözülmesinin önemine dikkati çeken Bektaş, "Toplumun uzlaşmak, barışmak istediğinin de bir göstergesi bence. Dava açarak da belki süreç ilerliyor ama kişinin vicdanının rahat etmesi, insanların karşılıklı helalleşmesi bence en güzel çözüm yöntemi. Çorum halkı bu uzlaşmaya, karşılıklı barışmaya, helalleşmeye demek ki yatkın." diye konuştu.

Uzlaşma dosyalarında tarafların farklı taleplerinin olabildiğini belirten Bektaş, "Mesela bazı dosyalarda, 'Şuraya bu kadar ağaç dikersen uzlaşırım' ya da 'Şu kamu kurumuna, Mehmetçik Vakfına, Kızılaya bu kadar yardımda bulunursan uzlaşırım' şeklinde edimler söz konusu oluyor." ifadesini kullandı.

En çok dolandırıcılık suçlarında artış var

Çorum'da 2024 yılında suç miktarının bir önceki yıla göre yüzde 5 civarında arttığına işaret eden Bektaş, şöyle devam etti:

"Çorum'da geçen yıl en çok dolandırıcılık suçlarının arttığını görüyoruz. Birçok çeşidi var ama 'Ben hakimim, savcıyım, polisim, valiyim' deyip insanlar aranıyor ve korkunç paralar verilebiliyor. Vatandaşlarımızın bunlara dikkat etmesi lazım. Hiçbir hakim, savcı, polis, kamu görevlisi arayıp, 'İsminiz şu terör örgütüne karışmıştır' şeklinde beyanda bulunamaz. Vatandaşlarımız bu durumlara itimat etmemeli ve şikayette bulunmalı. Maalesef bu insanları tespit etsek bile insanların maddi kayıplarını geri getiremeyebiliyoruz."

Narkotik suçlarla mücadele

Çorum'da narkotik suçlarla mücadelenin etkin şekilde devam ettiğini dile getiren Bektaş, "Çorum'da uyuşturucu kullanımının yaygın olduğuna yönelik haberler yapılıyor ama bu konuda haksızlık yapılıyor. Uyuşturucu ticareti ile ilgili 2024'te 375 dosya, kullanma ile ilgili de 1196 kişiyle ilgili 1472 dosya oluşturulmuş. Bu durumu, Çorum emsali illere göre oranladığımızda düşük kalabilir." diye konuştu.

Bektaş, kentte 2024'te 31 bin 583 yeni icra dosyasının açıldığını, önceki seneden 130 bin icra dosyasının devrettiğini, 161 bin 853 icra dosyasıyla ilgili işlemlerin devam ettiğini kaydetti.

Geçen yıl personelin daha verimli çalışmasına katkı sağlamak amacıyla idari düzenlemeler ve fiziki iyileştirmeler yaptıklarını, ek hizmet binası yapım işinin ihale aşamasına geldiğini anlatan Bektaş, lojman ihtiyacının giderildiğini, Çorum L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu önüne mescit ve sosyal yaşam alanı inşasında da sona gelindiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
img

Tek sözüyle başkanı deliye döndürdü
img

Maskeli aktivist, Netanyahu'nun heykeline kırmızı boya döküp parçaladı
img

Uzmanından 7 büyüklüğünde deprem uyarısı! Bir kenti işaret etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pizza Hut ve KFC'nin franchise sözleşmesi feshedildi

2 dev markanın Türkiye'deki tüm şubeleri kapanıyor
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Erdoğan'a dikkat çeken çağrı! "Tek yetkili" diyerek seslendi
İşsiz kocasına boşanma davası açan kadın öğretmen, nafaka ödeyecek

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
Tuğçe Tayfur'un Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj attığı iddia edildi

Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj!
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! 23 yaşındaki genç kız mesajları yayınladı

Belediyede taciz skandalı! Genç kız, kendisine atılan mesajı yayınladı

Son Dakika Haberleri

Atakan Yılmaz kimdir, tutuklandı mı? Atakan Yılmaz neden tutuklandı? ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 8 Ocak altın fiyatları yükseldi mi? ATV CANLI YAYIN İZLE || 8 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA 8 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 8 Ocak Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Kerimcan Durmaz ifadesinde ne dedi? Kerimcan Durmaz ne kadar ceza aldı? Kerimcan Durmaz tutuklandı mı, suçu ne? Kerimcan Durmaz neden tutuklandı? Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz kaç yaşında, nereli? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 8 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da eleme potasına kim gitti? Survivor Batuhan ve Almeda sevgili mi? Almeda ve Batuhan aşk mı yaşıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 8 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.