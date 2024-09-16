Çorum Belediyesi'nden Beyarmudu'na Araç ve Oyun Parkı Malzemesi Hibesı

Çorum'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesindeki Beyarmudu Belediyesine hibe edilen araç ve çocuk oyun parkı malzemelerinin bölgeye ulaştığı bildirildi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Belediyesi, kardeş şehir Beyarmudu Belediyesine çöp toplama aracı, çocuk oyun grubu, fitness aletleri ve kauçuk zemin kaplama hibe etti.

Çorum'dan yola çıkan hibe araç ve eşyaların Beyarmudu Belediyesi'ne ulaştığı bildirilen açıklamada, iki belediyesi arasındaki iş birliğinin devam edeceği kaydedildi.