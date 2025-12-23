Haberler

Çorum Belediyesinden DEAŞ operasyonunda tutuklanan personele ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonu kapsamında, belediye personeli N.B. gözaltına alındı ve tutuklandı. Çorum Belediyesi, adli süreçler konusunda dikkatli olduklarını açıkladı.

Çorum Belediyesi, İçişleri Bakanlığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik 32 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Çorum'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan şüpheli ile ilgili açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında belediye personeli N.B'nin polis ekiplerince 16 Aralık'ta gözaltına alındığı belirtildi.

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan N.B'nin belediyede tekniker olarak görev yaptığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"N.B. hakkında yürütülen adli soruşturma doğrultusunda belediye mevzuatı ve kamu hizmetinin gereklilikleri çerçevesinde idari işlem başlatılmış, zanlı gözaltına alınmasının akabinde açığa alınmıştır. Söz konusu personel, 29 Temmuz 2013'te KPSS merkezi yerleştirme yoluyla Çorum Belediyesinde göreve başlamış ve 12 yıldır görev yapmaktadır. Çorum Belediyesi olarak hukukun üstünlüğü ilkesine, yargı mercilerinin kararlarına ve kamu düzenine azami hassasiyet göstermekte, adli ve idari süreçleri ilgili kurumlarla tam iş birliği içinde titizlikle yürütmekteyiz."

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asgari ücretin işveren maliyeti 40 bin TL'ye dayandı

Bu işin bir de patron tarafı var! İşte yeni rakamın işverene maliyeti
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Öğretmenlikte bir devrin sonu! MEB pedagojik formasyonu resmen kaldırdı

Öğretmenlikte bir devrin sonu! Şikayet edilen uygulama kaldırıldı
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Asgari ücretin işveren maliyeti 40 bin TL'ye dayandı

Bu işin bir de patron tarafı var! İşte yeni rakamın işverene maliyeti
Rusya ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdu

Ülkenin başkentini 650 İHA ve 30 füzeyle vurdular
Markette gelin-kayınvalide kavgası! Kamera olan biteni anbean kaydetti

Gelinden kayınvalideye baskın! Kamera tüm olan biteni kaydetti