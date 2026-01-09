Haberler

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Anadolu Ajansı'nın 2025 yılına damga vuran olaylarla ilgili fotoğraflarını değerlendirdiği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Oylamada farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi ve fotoğrafçıları tebrik etti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aşgın, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Bu yılki özel kategorilerden "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını oylayan Aşgın, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini seçti.

Aşgın, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Stuart Brock'un "Yasaya karşı" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Haliç'te gün batımı" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Aşgın, oylamada yer alan fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
