Çorum Bayat'ta Gaziler Günü Töreni Düzenlendi
Çorum'un Bayat ilçesinde Gaziler Günü kapsamında düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Büstü'ne çelenk sunuldu. Törende Kaymakam Kerem Yüce, Belediye Başkanı Bahadır Ünlü ve gaziler yer aldı.
Çorum'un Bayat ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Bayat Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Ardından Atatürk Büstü'ne Bayat Kaymakamlığı ve Bayat Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.
Törene Kaymakam Kerem Yüce, Belediye Başkanı Bahadır Ünlü, daire amirleri, jandarma ve emniyet teşkilatı mensuplarıyla gaziler katıldı.
Kaynak: AA / Murat Topal - Güncel