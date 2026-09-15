Çorum Barosu yeni hizmet binası hizmete açıldı

Çorum Barosu yeni hizmet binası törenle hizmete açıldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediyesince Adalet Sarayı yanındaki İskilipli Atıf Hoca Parkı'nda tahsis edilen alanda inşa edilen 5 katlı hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Barolar Birliği'nin finansal desteği, Baro yöneticilerinin gayretleri ve yerel yöneticilerin katkılarıyla Çorum'a güzel bir bina kazandırıldığını söyledi.

Mekanlara çok fazla kıymet veren bir kişi olmadığını belirten Çalgan, "Orada ne olup bittiği çok önemlidir. Dolayısıyla burada arkadaşlarımızın meslek etik ilkelerine, vicdana, ahlaka, hukuka bağlı görev yapacağına inanıyorum. Binanın hem sosyal, hem de mesleki bilgi ve birikimin karşılanmasına vesile olmasını diliyorum." dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili Basri Bağcı da Çorum'un kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çorum ile gurur duyuyoruz. Süper Lig'de takımı olması da bunda etken. Ayrıca ticaret ve sanayide devlet yatırımı çok kısıtlı olmasına rağmen kendi dinamikleriyle belli bir noktaya gelen bir il. Orta Anadolu'da örnek teşkil eden bir il. Bu Çorum imajının oluşmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Çorum'un Anayasa Mahkemesi'nde de özel bir yeri var. Sürekli bir veya birden fazla üyenin tesadüf mü, şans mı, imkan mı diyelim, yer aldığı bir yer."

Adaletin güvenli bir ortamda oluşmasının önemine dikkati çeken Bağcı, "Burada hukukun üstünlüğü çok önemli. Hukukun üstünlüğünün tecelli etmesinde yargının bütün unsurlarının, üç sacayağının da etkili olduğunu ifade etmek istiyorum. Savunma da bunun en önemli ayaklarından biri. İnşallah daha da gelişmiş bir hukuk sisteminde, Çorum'un da katkı sağladığı, bu binanın da katkı sağladığı bir hukuk sistemi oluşur." ifadelerini kullandı.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç de, binanın kente hayırlı olmasını temenni ederek, "Binaların cismaniyetinin yanında ruhaniyetinin de olması gerektiğini düşünüyorum. Hukukun üstünlüğünü ve adalet duygusunu düstur edinmiş hukuk insanlarının gayretleri ve vicdanlarının bu anlamlı binaların temel işlevini yerine getireceğine inanıyorum." dedi.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekili Kenan Yaşar da, Çorum Barosu Başkanlığı döneminde yeni hizmet binası projesini başlattığını belirterek, binanın tamamlanmış olmasından dolayı mutlu olduğunu aktardı.

Mesleğe başladığı 1995 yılında baro ofisinin dar olmasından ötürü yönetim kurulu üyelerinin güçlükle ayağa kalkabildiğini anlatan Yaşar, şimdi Çorum Barosunun kendi hizmet binasına sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ise insanların adalet arayışında yanlarında olacak avukatların yetişeceği, tecrübeli avukatlarla buluşacağı bir mekanı hizmete açtıklarını vurguladı.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da bir avukat olarak Çorum Barosu için yeni hizmet binası hayalinin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Çorum Barosunun fiziki mekan kalitesinin, mesleğe ilk başladığı döneme göre hayli arttığını ifade eden Ahlatcı, "Bizden belki geçti ama genç meslektaşlarımız çok daha güzel bir ülkede, üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğünün olduğu bir Türkiye'de bu mesleği icra edecek." diye konuştu.

Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hazreti Ali, 'Adalet ölürse devlet ölür' diyor. Devletin mülki adalettir. Avukatlarımızdan buranın, adaleti öldürmeden, üstünlerin değil hukukun üstünlüğünün yaşatıldığı bir mekan haline gelmesini istiyorum." dedi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da son dönemde kentte güzel gelişmelerin yaşandığını, yeni kamu binalarının hizmete açıldığını, Türkiye'deki en güzel baro hizmet binalarından birinin de Çorum'da inşa edildiğini bildirdi.

"Esas olan bu binalar değil, burada üreteceği adalettir." değerlendirmesinde bulunan Aşgın, "Burada önemli olan adaletin topluma yansımasıdır. İnşallah güzel mekanlar, adalet teşkilatının mensuplarını da aynı güzel noktalara taşır. Daha adil bir dünyada hep birlikte yaşamaya devam ederiz." diye konuştu.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, yeni hizmet binasının avukatların mesleki faaliyetlerini daha iyi şartlarda yapmalarına, adalet ve hak arama mücadelesine güç katacağına inandığını aktardı.

Çorum Barosu Başkanı Turan Kalıpcı da yeni binanın hukukun üstünlüğünün, bağımsız savunmanın ve adalet arayışının Çorum'daki evi olacağına vurgu yaparak, yeni hizmet binasının kapısının hakkını arayan ve adalete ihtiyaç duyan herkes için açık olacağını kaydetti.

Törende konuşmaların ardından meslekte 50. yılını dolduran avukatlara plaket verildi.

Plaket töreninin ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın duasıyla açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA