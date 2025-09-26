Çorum Alaca'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Esma Çaviş idaresindeki 19 TZ 314 plakalı otomobil, sanayi girişi mevkisinde, Mehmet Şirin yönetimindeki 19 HP 787 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Münire Çaviş yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel