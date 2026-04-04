Çorum'da tırın devrilmesi sonucu Kırıkkale-Tokat kara yolu ulaşıma kapandı
Çorum'un Alaca ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu Kırıkkale-Tokat kara yolu ulaşıma kapandı. Kazada sürücü yaralanmadan kurtulurken, bölgede yoğun bir araç kuyruğu oluştu.
Abdulsamet G. idaresindeki 60 ACE 354 plakalı tır, Kırıkkale-Tokat kara yolu Avutmuş köyü yakınlarında devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yaralanmadan atlattığı kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Yaklaşık 4 kilometre araç kuyruğu oluşan yolda tırın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA / Serdar Coşkun