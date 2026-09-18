Çorum Alaca'da KYK yurdu 2026-2027 dönemine temizlik ve bakımla hazırlandı

Çorum Alaca'da KYK yurdu 2026-2027 dönemine temizlik ve bakımla hazırlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum Alaca'da KYK'ya bağlı Alaca Öğrenci Yurdu'nda 2026-2027 eğitim dönemi öncesi hazırlıklar tamamlandı. Yaz boyunca yurt binasında yapılan temizlik, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarıyla odalar, koridorlar, sosyal alanlar ve yemekhane yeni döneme hazır hale getirildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Alaca Öğrenci Yurdu'nda yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarının tamamlandığı bildirildi.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesi öğrencilerin temiz, güvenli ve huzurlu bir ortamda barınabilmeleri amacıyla hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi.
Yaz dönemi boyunca yurt binasında genel temizlik, bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları yürütüldü.
Öğrenci odaları ve ortak kullanım alanlarının yanı sıra koridorlar, sosyal alanlar, yemekhane ve diğer hizmet birimlerinde temizlik çalışmaları yapılarak tüm alanların yeni döneme hazır hale getirildi.