Haberler

Çorum Alaca'da KYK yurdu 2026-2027 dönemine temizlik ve bakımla hazırlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum Alaca'da KYK'ya bağlı Alaca Öğrenci Yurdu'nda 2026-2027 eğitim dönemi öncesi hazırlıklar tamamlandı. Yaz boyunca yurt binasında yapılan temizlik, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarıyla odalar, koridorlar, sosyal alanlar ve yemekhane yeni döneme hazır hale getirildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Alaca Öğrenci Yurdu'nda yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarının tamamlandığı bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesi öğrencilerin temiz, güvenli ve huzurlu bir ortamda barınabilmeleri amacıyla hazırlık çalışmaları gerçekleştirildi.

Yaz dönemi boyunca yurt binasında genel temizlik, bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları yürütüldü.

Öğrenci odaları ve ortak kullanım alanlarının yanı sıra koridorlar, sosyal alanlar, yemekhane ve diğer hizmet birimlerinde temizlik çalışmaları yapılarak tüm alanların yeni döneme hazır hale getirildi.

Kaynak: AA
Bakü'de Çin sermayeli 100 megavatlık güneş santrali şebekeye bağlandı! Yılda 200 milyon kilovatsaat elektrik üretecek

Çin'in imzasını taşıyor! Bakü'nün dev santrali devreye girdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küçükçekmece'de bina çöktü! Yoldan geçen 2 kişi yaralandı

İstanbul'da bina çöktü! Kentsel dönüşümde korku dolu anlar
“Böbrek taşı döküyor” dendi! Yaptığı numara kısa sürede anlaşıldı

"Böbrek taşı döküyor" diye dünya izledi! Gerçek bakın ne çıktı
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç

Yayında Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf

Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Savunma sanayisinde yerlilik yüzde 83'ü aştı! Görgün 12 aylık ihracat rakamını açıkladı

Bir dönem yüzde 20'ydi! Görgün savunmadaki son rakamı açıkladı
Kadir İnanır'ın yakınları şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize

Kadir İnanır'ın yakınları şokta! Dedesinden kalan mirası bile...

Fındık piyasasında yeni dönem! İki ilde bakanlık denetimi başladı

Fındık piyasasında yeni dönem! İki ilde bakanlık denetimi başladı