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Çorum Alaca'da Ceritler Ortaokulu öğrencilerine bilim ve teknoloji eğitimi verildi

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Çorum Alaca'da Ceritler Ortaokulu öğrencilerine bilim ve teknoloji eğitimi verildi
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Çorum Alaca'da TÜBİTAK 4009 programı kapsamında Ceritler Ortaokulu öğrencileri bilim ve teknoloji eğitimi aldı. Son gün seramik atölyesi ve Scratch tanıtımı yapıldı, Prof. Dr. Mustafa Büyükata söyleşi gerçekleştirdi.

Çorum'un Alaca ilçesinde, TÜBİTAK 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı'nda hazırlanan "Bilimin İzinde Köyden Geleceğe Projesi" kapsamında Ceritler Ortaokulu öğrencilerine bilim ve teknoloji eğitimi verildi.

Alaca Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenlerinin öncülüğünde gerçekleştirilen programın son gününde öğrencilere seramik hamur tasarımı ve Scratch tanıtım etkinliği düzenlendi, Prof. Dr. Mustafa Büyükata tarafından bilimin doğası ve günlük hayattaki karşılıkları üzerine söyleşi gerçekleştirildi

Seramik hamur tasarımı atölyesinde öğrencilere seramik hamuruyla üç boyutlu form oluşturma ve tasarım teknikleri öğretildi. Etkinlikle öğrencilerin malzeme bilgisinin geliştirilmesi, el-zihin koordinasyonlarının güçlendirilmesi ve hayal güçlerini somut nesnelere dönüştürmeleri amaçlandı.

Scratch tanıtım etkinliğinde ise blok tabanlı görsel programlama dili tanıtılarak, öğrencilerin bilişimsel düşünme becerilerini ve algoritma mantığını kavramaları ve temel programlama prensiplerini öğrenmeleri hedeflendi.

Programa Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Han Salıcıoğlu, İlçe Müftüsü Önder Arık, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Cumhur Atalık ve Alaca Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Beytullah Atılgan katıldı.

Kaynak: AA
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