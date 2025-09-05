Çoruh Nehri'nde Rüsubat Temizliği Başladı
Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, Bayburt merkezden geçen Çoruh Nehri'nde rüsubat temizliğine başladı. Nehrin kıyısındaki rüsubat, iş makineleri ile temizlenerek daha estetik bir görünüme kavuşturulacak.
Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerince, Çoruh Nehri'nin Bayburt merkezden geçen kısmında rüsubat temizliği yapıldı.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı DSİ Bayburt 225. Şube Müdürlüğü ekiplerince Bayburt'un simgesi haline gelinen Çoruh Nehri'nde rüsubat temizliğine başlandı.
Nehrin kıyısındaki rüsubatın iş makineleri yardımıyla temizlenerek, daha güzel bir görünüme kavuşturulması amaçlanıyor.
Ekiplerin çalışmasının yaklaşık bir haftada tamamlanması planlanıyor.
