Corona Virüsüne Bağlı Ölümler 6 Milyonu Geçti - Haberler

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Corona Virüsüne Bağlı Ölümler 6 Milyonu Geçti

DailyMotion.com - Güncel
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6 milyondan fazla can kaybı.... Pandeminin başından beri küresel verileri derleyen Johns Hopkins Üniversitesi'nin veritabanına göre Corona virüsü 6 milyondan fazla can aldı.

6 milyondan fazla can kaybı…. Pandeminin başından beri küresel verileri derleyen Johns Hopkins Üniversitesi'nin veritabanına göre Corona virüsü 6 milyondan fazla can aldı…Pandeminin üçüncü senesine girdik. Küresel günlük ölümler düşmeye devam ediyor.Ancak bu ölümlerin 1 milyonu sadece son 4 ayda kayda geçti

DailyMotion.com / Güncel

Johns Hopkins Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel, Haberler

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