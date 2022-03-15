Corona Virüsüne Bağlı Ölümler 6 Milyonu Geçti

6 milyondan fazla can kaybı…. Pandeminin başından beri küresel verileri derleyen Johns Hopkins Üniversitesi'nin veritabanına göre Corona virüsü 6 milyondan fazla can aldı…Pandeminin üçüncü senesine girdik. Küresel günlük ölümler düşmeye devam ediyor.Ancak bu ölümlerin 1 milyonu sadece son 4 ayda kayda geçti

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