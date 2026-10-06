Cornell'de toplu cinsel saldırı iddiası üzerine rektörün istifası istendi

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ABD'deki Cornell Üniversitesinde yüzlerce öğrenci ve akademisyen, üniversite yönetiminin 2024'te yaşandığı belirtilen toplu cinsel saldırıya ilişkin yaklaşımını protesto etti.

Üniversite yönetiminin toplu tecavüz iddialarını ele alış biçimine tepki göstermek üzere merkez kampüste toplanan yüzlerce öğrenci ve akademisyen, Cornell Üniversitesi Rektörü Michael Kotlikoff'un istifasını talep etti.

Mor kurdeleler takan göstericiler, cinsel saldırı mağdurlarına destek mesajları içeren pankartlar taşırken, üniversite yönetimini kurumun itibarını öğrencilerinin güvenliğinin önünde tutmakla suçladı.

Üniversitedeki disiplin sisteminin yeniden düzenlenmesi çağrısında bulunan göstericiler, olaya karıştığı iddia edilen öğrencilerin okuldan atılmasını, mezun olanların da diplomasının iptal edilmesini istedi.

Cornell Üniversitesindeki toplu cinsel saldırı iddiası

Eylül ayında açılan davanın belgelerinde, 2024 yılında Cornell Üniversitesine ait bir öğrenci evinde sarhoş olan, güvenlik amacıyla kimliğinin açıklanmasını istemediği için "Jane Doe" olarak tanımlanan 20 yaşındaki bir kız öğrenciye zorla ketamin verildiği, bilincini kaybeden kızın 7 erkek öğrencinin tecavüzüne uğradığı belirtilmişti.

Cornell Üniversitesi yönetimi o dönem olayla ilgili yaptığı soruşturmayı Bölge Savcılığına bildirmiş, ancak Savcılık yetersiz delil nedeniyle konuyla ilgili dava açmamıştı.

New York Valisi Kathy Hochul ise 2 Ekim'deki açıklamasında olayın geçtiği bölgeye bakan Tompkins İlçe Bölge Savcısı Matthew Van Houten'in "adil denetleme yeteneğine olan inancını kaybettiğini" belirterek, New York Başsavcısı Letitia James'i bu konuyla ilgilenmesi için özel savcı olarak görevlendirmişti.

Kaynak: AA