Çorlu Tren Katliamı Davası... Muharrem Erkek: "Sanmasın Ki Gerçek Sorumlular, Sonsuza Kadar Kaçabilecek" - Haberler

Haber : ÇAĞATAN AKYOL - GAYE ŞEYMA CAN / Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ; Çorlu tren katliamı davasında ailelerin, gerçek sorumlularla ilgili iddianame hazırlanmamasını gerekçe göstererek salonu terk etmesinin ardından, "Sanmasın ki gerçek sorumlular, sonuna kadar kaçabilecek. Hukuk her şeyi takip eder ve edecek" açıklamasını yaptı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında, 8 Temmuz 2018'de meydana gelen, 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı Çorlu tren katliamı davasına bugün devam edildi.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan 10. Duruşmada; müştekiler ve avukatları, gerçek sorumlular hakkında iddianamenin hala hazırlanmamış olmasına tepki göstererek duruşma salonunu terk etti. Duruşma, 5 Ekim 2022 tarihine ertelendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, duruşmanın ardından; ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Erkek, şunları söyledi:

"HUKUK DEVLETİ, TEMELİNDEN SARSILDI BU SİSTEMDE: Aileler, bu davaya katılanlar, avukatları; hep birlikte duruşmayı terk ettiler. O kadar haklılar ki… 8 Temmuz'da 4 yıl olacak. 4 yıldır adalet arıyor; evladını kaybeden anneler, babalar. 7'si çocuk, 25 kişi hayatını kaybetti; yüzlerce yaralı var. ve gerçek sorumlular hakkında hala iddianame hazırlanmadı. Üstelik mahkeme; bu kazanın ilk soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı hakkında da suç duyurusunda bulundu. Mahkeme bulundu bunu. O da bekliyor... Çünkü hukuk devleti temelinden sarsıldı artık, bu sistemde. Bu sistemde yargı, adalet; yürütmenin, siyasetin ağır vesayeti altında. Asıl sorun bu. Görevini yapamıyor hakimler, savcılar. Ama yapmak zorundalar. Adalet çok kutsal bir kavram. Adaleti temelinden sarsarsanız, işte gerçek beka sorunu odur.

HUKUK HER ŞEYİ TAKİP EDER: 4 yıl. Bu davada 4 tane gariban yargılanıyor. İşte makinisti, işçisi; 4 tane. ve aileler 4 yıldır gerçek sorumlular hakkında iddianame bekliyor. İlk soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı hakkında iddianame bekliyor. Duruşma salonunu terk ettiler. Şimdi adliyeye yürüyorlar. Şunu da söylemek istiyorum. Göreceksiniz. Bu memlekette tüm adaletsizlikleri, adaletle ortadan kaldıracağız. Sanmasın ki gerçek sorumlular, sonuna kadar kaçabilecek. Hukuk her şeyi takip eder ve edecek."