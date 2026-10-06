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Çorlu, Süleymanpaşa ve Kapaklı'da uyuşturucu bulundu, şüpheliler gözaltına alındı

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Çorlu, Süleymanpaşa ve Kapaklı'da polisin durdurduğu şüphelilerin üst aramasında ve bir otomobilde uyuşturucu madde ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaylarla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

???????Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Değirmenaltı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bir otomobilde arama yaptı.

Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü sahibi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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