Çorlu STK Platformu'ndan 18 Mart açıklaması

Çorlu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, 18 Mart dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Belediye Hizmet Binası önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan basın açıklamasını, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Kurtuluş Ay okudu.

Ay, açıklamasında 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yılında, Çanakkale'de destan yazan ve "Çanakkale geçilmez" dedirten kahramanları rahmet ve şükranla andıklarını söyledi.

Tarihte eşine az rastlanan bu destanın, vatanı ve milletinin bekası için canını ortaya koyan yüz binlerce kahramanın eseri olduğunu belirten Ay, Çanakkale'de milletin kadın - erkek, genç - yaşlı, asker ve komutanıyla tek vücut olarak mücadele ettiğini kaydetti.

Ay, bu mücadelenin mazlum milletlere de umut olduğunu belirterek, "Çanakkale'den ve ardından İstiklal Harbi'nden alınan ilhamla Kurtuluş Savaşı kazanılmış, bir milletin yeniden doğuşu mümkün olmuştur. Çanakkale, millet olarak ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar kader ortaklığımızı da yansıtır." dedi.

Ay, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Çanakkale'den yazılan destandan alacağımız derslerin başında birlik ve beraberliğimize sahip çıkmak gelmektedir. Çanakkale ruhu, bu milletin yolunu ve istikametini aydınlatmaya devam edecektir. Çorlu Sivil Toplum Kuruluşları olarak, geçmişten ders çıkararak daha güçlü bir Türkiye için çalışılması gerektiğine inanıyoruz. Gençlerimizin bu bilinçle yetiştirilmesi ve Çanakkale ruhunun yaşatılması büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

Basın açıklamasının ardından mehter ekibi marş dinletisi sundu.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
