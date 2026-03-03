Haberler

Tekirdağ'da huzurevi sakinleri, açılan kurslar sayesinde sosyalleşiyor

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki huzurevinde açılan kurslar sayesinde yaşlılar, el becerilerini geliştirirken sosyal hayata daha aktif katılım sağlıyor. El sanatları, müzik ve diğer kurslar, huzurevi sakinlerine hem üretim hem de mutluluk getiriyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki huzurevinde kalan yaşlılar, açılan kurslar sayesinde hem el becerilerini geliştiriyor hem de üreterek sosyalleşmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çorlu Huzurevi'nde sakinlerin sosyal hayata daha aktif katılım sağlaması ve günlük yaşamlarını daha verimli geçirmeleri amacıyla el sanatları, örgü, ahşap boyama ve müzik kursları düzenleniyor.

Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen etkinlikler, huzurevi sakinlerinin en çok vakit geçirdiği alanlardan biri haline geldi.

Usta öğreticiler eşliğinde eğitim alan "koca çınarlar", zamanla el emeği göz nuru ürünler ortaya koyuyor.

Örgü atkılar, lifler, dekoratif ahşap objeler ve çeşitli el işi ürünler hem huzurevinde sergileniyor hem de yakınlarına hediye ediliyor.

Kurslar sayesinde yaşlılar yalnızca üretmenin değil, birlikte vakit geçirmenin de keyfini yaşıyor.

Çalışmalar sırasında yapılan sohbetler, paylaşılan anılar ve atılan kahkahalar, atölye ortamını adeta bir dost meclisine dönüştürüyor.

Müzik kursunda ise zaman zaman türküler ve nostaljik şarkılar yankılanıyor.

Sakinler, müzik eşliğinde hem moral buluyor hem de geçmişe uzanan hatıralarını tazeliyor.

Usta öğretici Ülkiye Gengörü, AA muhabirine, kursların huzurevi sakinlerinin yaşam kalitesine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Yaşlıların üretirken mutlu olduklarını dile getiren Gengörü, "Burada boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyorlar. Hem mutlu oluyorlar hem de bir şeyler başarmanın gururunu yaşıyorlar. Aynı zamanda bu çalışmalar onların el ve kas hareketlerini desteklediği için bir nevi jimnastik etkisi de oluşturuyor." dedi.

Dört yıldır huzurevinde kaldığını anlatan Güzin Ortaç da kursların kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Günün büyük bölümünü atölyede geçirdiğini belirten Ortaç, "Burada hem bildiklerimizi pekiştiriyoruz hem de yeni şeyler öğreniyoruz. Farklı ürünler ortaya çıkarıyoruz. Arkadaşlarımızla sohbet ederek sosyalleşiyoruz. Üretmek bize iyi geliyor." diye konuştu.

Huzurevi yönetimi ise kursların ilerleyen süreçte çeşitlendirilerek devam edeceğini, amaçlarının sakinlerin hem fiziksel hem de ruhsal olarak daha aktif bir yaşam sürmelerini sağlamak olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
