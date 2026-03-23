Çorlu Devlet Hastanesi'nde yenilenen diyaliz ünitesi hizmete başladı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Doğan, yenileme çalışmaları tamamlanan diyaliz ünitesinin yeniden hizmete girdiğini açıkladı. Diyaliz ünitesinde 5 yeni cihazın eklendiğini söyleyen Doğan, yoğun bakım ünitelerine de toplamda 30 hastaya diyaliz uygulanabilecek altyapının kurulduğunu söyledi.

Başhekim Doç.Dr. Mustafa Doğan, hastanede yenilenen diyaliz ünitesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen yeni cihazlarla birlikte diyaliz kapasitesinin arttırıldığını söyleyen Doğan, yoğun bakım ünitelerinde de önemli altyapı güçlendirmeleri yapıldığını kaydetti. Doğan, "Ana diyaliz ünitemizde var olan cihaz kapasitemiz bakanlığımızın yeni cihaz teminiyle beraber 5 cihaz artırıldı. Alanda bir revizyon yapılarak daha fazla diyaliz hastasına hizmet vermek hedeflendi. Bu anlamda yapım onarım ve tadilat çalışmalarımız tamamlandı. Diyaliz ünitemiz yenilenerek hizmete girdi" dedi.

'YOĞUN BAKIM DİYALİZ ALTYAPISINA KAVUŞTU'

Yoğun bakımlarda da daha önce yerleşik diyaliz sistemi olmadığını hatırlatan Doğan, "Taşıma sistemiyle bu hizmet verilmeye çalışılıyordu. Bildiğiniz üzere hastanemizde 108 yoğun bakım yatak kapasitesi var. Bunların önemli bir kısmı da üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi. Üçüncü katta yer alan yoğun bakım ünitelerimize 20 adet diyaliz uygulanabilir sistem kuruldu. Yani aynı anda üçüncü katta biz 20 tane hastamıza diyaliz hizmeti verebilecek bir altyapı donanımına kavuştuk. İkinci kattaki yoğun bakım ünitelerimize ise ayrıca 10 ayrı sistem kuruldu. İkinci kattaki yoğun bakımlarımızda da 10 tane hastamıza aynı zamanda diyaliz hizmeti uygulayabilecek bir altyapımız var. Yani buradaki temel hedef Çorlu'da yaşayan vatandaşlarımıza sunduğumuz sağlık hizmetini niteliğini ve kalitesini arttırmak, bu amaçla da gayretlerimiz, çalışmalarımız yeniliklerimiz devam edecek" diye konuştu.

'YENİ MR CİHAZI TEMİN EDİLDİ'

Son iki ayda hastaneye, iki yoğun bakım odası ve 1 yeni MR cihazı da kazandırıldığını söyleyen Doğan, "Çorlu nüfusu hızla artmaya devam ediyor, bu artış da hastaneye var olan talebi artırmakta. Biz de talebi karşılamak adına ihtiyaç duyulan alanlarda revizyon ve yenilenmeye gidiyoruz. Yoğun bakımda bu anlamda bir yenilik yaptık 2 ay kadar önce. Yoğun bakımdaki sistemi tekrardan revize ederek 2 yoğun bakım odası kazandırdık. Yoğun bakımın dışında var olan MR makinemiz 10 yaşında bir cihazdı. Var olan hasta yükünü karşılama konusunda da eksiklikleri vardı. 2026 moda, yeni teknoloji, üst düzey, daha ayrıntılı kesitler alabilen bir yeni cihazda temini sağlanmış oldu. Geçen hafta itibariyle yine vatandaşlarımızın insanlarımızın hizmetine sunuldu" dedi.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı