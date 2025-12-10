Haberler

Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. S.G. tarafından kullanılan otomobil, trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarptı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.G'nin kullandığı 34 HJ 4463 plakalı otomobil, Işıklı Kavşağı'nda trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü S.G. ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
