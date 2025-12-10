Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.G'nin kullandığı 34 HJ 4463 plakalı otomobil, Işıklı Kavşağı'nda trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü S.G. ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel