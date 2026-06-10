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Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'da asayiş
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Çorlu ilçesinde bir zincir markette çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Aynı ilçede hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çorlu ilçesinde, bir zincir markette çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Muhittin Mahallesi Aydınevler Caddesi'nde bulunan bir zincir marketin şubesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden görevliler polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Hafif ticari araç ile kamyonun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ergene ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 06 FN 9947 plakalı hafif ticari araç ile S.E. yönetimindeki 13 ABF 682 plakalı kamyon Marmaracık Mahallesi'nda çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü A.K.ve yanında bulunan R.Ç. yaralandı.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
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