Çorlu'da Yemeğin Unutulması Yangına Neden Oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yemeğin ocakta unutulması sonucu meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay sırasında apartman sakinleri büyük panik yaşadı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yemeğin ocakta unutulması sonucu meydana gelen yangın, kısa süreli paniğe yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, gece 02.00 sıralarında, Nusratiye Mahallesi Çelen Sokak'taki üç katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, yemeğin ocakta unutulması sonucu daireden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman ve mahalle sakinleri panikle sokağa inerken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

500
