Çorlu'da Yaya Geçidinde Kadın Bıçak Gibi Yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir otomobil yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otomobilin yaya geçidinde çarptığı kadın ağır yaralandı.
B.Ç. idaresindeki 59 ZP 678 plakalı otomobil, Kurtuluş Caddesi'nde yaya geçidinden arkadaşlarıyla yolun karşısına geçmeye çalışan F.D.A'ya çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan F.D.A, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü B.Ç, ifadesi alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel