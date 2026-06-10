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Otomobilin Çarptığı Rabia, Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Rabia Celil, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

1) OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI RABİA, HAYATINI KAYBETTİ

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Rabia Celil (15), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Ergene-Çorlu çevre yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Rabia Celil'e, O.Ç.(24) yönetimindeki 59 APD 086 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle genç kız, yol kenarına savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Rabia Celil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerine gelen Celil'in yakınları büyük üzüntü yaşarken, anne ve babası sinir krizi geçirip, rahatsızlandı. Celil'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı

Sürücü O.Ç.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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