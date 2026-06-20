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Tekirdağ'da 60 dönüm buğday ve kanola ekili alan yangında zarar gördü

Tekirdağ'da 60 dönüm buğday ve kanola ekili alan yangında zarar gördü
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında 30 dönüm buğday ve 30 dönüm kanola ekili alan zarar gördü. Yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı, ekipler 2 saatte söndürdü.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında, 60 dönüm buğday ve kanola ekili alan zarar gördü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında ilçenin Sarılar Mahallesi yakınlarında buğday tarlasında çıktı. Tarladan yayılan dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, mahalle sakinleri de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede kanola tarlalarına sıçradı. Yangının çevredeki tarım alanlarına yayılmasını önlemek amacıyla kepçe ve greyderlerle şerit açılarak alevlerin önü kesildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 30 dönüm buğday ve 30 dönüm kanola tarlası zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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