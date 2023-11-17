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Çorlu'da Vazo İçerisinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada vazo içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada vazo içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçiliroi, 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl ve Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Reşadiye Mahallesi'nde M.T.'ye ait evde arama yaptı. Aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 63 mermi ve 1 muşta ile vazo içerisine saklanmış 109 gram kokain ve 30 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.T., gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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