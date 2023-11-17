Çorlu'da Vazo İçerisinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tekirdağ İl ve Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Reşadiye Mahallesi'nde M.T.'ye ait evde arama yaptı. Aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 63 mermi ve 1 muşta ile vazo içerisine saklanmış 109 gram kokain ve 30 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.T., gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel