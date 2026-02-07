Haberler

Çöp poşetlerinde uyuşturucu ele geçirildi; 2 tutuklama

Çöp poşetlerinde uyuşturucu ele geçirildi; 2 tutuklama
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 3 milyon lira olan uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda çöp poşetlerinde piyasa değeri 3 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada Çorlu'da 2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin Zafer Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, çöp poşetlerinde 26 bin 730 sentetik hap, 253 gram esrar ele geçirildi. Piyasa değeri 3 milyon lira olduğu belirtilen uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

