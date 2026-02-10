Haberler

Çorlu'da bir otomobilin yakıt tüplerine gizlenmiş 24,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yakıt tüplerine gizlenmiş 24,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobilin yakıt tüplerine gizlenmiş 24,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine şüpheliler 3 ay teknik ve fiziki takibe tabi tutuldu.

Bulgar plakalı otomobil sınırı geçtikten sonra polislerce otobanda durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada yakıt tüplerine gizlenmiş 24,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Sürücü Dimitar D. (59) ile otomobildeki Slaveva D. (53) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık

"O ülke vurulmadan birkaç saat önce ABD bize haber verdi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık

Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa...
Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş

30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş
Şeyma Subaşı'nın kelle paça çorbasına verdiği isme bakın

İşi gücü bırakıp kelle paça çorbasına yeni isim buldu
Trump'tan Bad Bunny'nin Super Bowl gösterisine sert tepki

Bu kez bir şarkıcıyı diline doladı! İğrenç, korkunç...
Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık

Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa...
İlker Yağcıoğlu'ndan iddialı sözler: Fenerbahçe tarihinin en iyisi olabilir

Maç sonunda çok iddialı sözler: Fenerbahçe tarihinin en iyisi olabilir
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar