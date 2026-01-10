Haberler

Tekirdağ'da otomobilde 33 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, narkotik ekipleri tarafından durdurulan otomobilde 33 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşındığı belirlenen otomobili Önerler Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 33 bin uyuşturucu hap, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 545 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.Y. ve K.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
