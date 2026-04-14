Tekirdağ'da 4 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan sürücüye 8 yıl 10 ay 20 gün hapis

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kullandığı kamyonla bir otomobile çarparak 4 kişinin ölümüne neden olan sürücü Ercan Tak, mahkeme tarafından 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları duruşmada yer aldı.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Ercan Tak ise duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanık Tak, savunmasında çok üzgün olduğunu belirterek, mahkeme heyetinin vereceği karara razı olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya verdiği aranın ardından davayı karara bağlayarak, sanığa "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapis verdi.

Olay

Geçen yıl temmuz ayında Çorlu Gişeler mevkisinde, Ercan Tak idaresindeki 10 AOG 284 plakalı süt kamyonu ile Gürhan Recep Tütüncü'nün kullandığı 34 GEV 591 plakalı otomobil çarpışmış, kazada, otomobil sürücüsü Gürhan Recep Tütüncü ile aynı araçtaki Kamil Yücel, Mehmet Sakallı ve Tarık Bülbül olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan ve şerit ihlali yaptığı ileri sürülen Tak, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı

19 yaşındaki saldırganın kana buladığı okul için düğmeye basıldı
Tekstil devi aileyi yıkan haber! 10 yaşındaki Selin Toplusoy hayatını kaybetti

Tekstil devi aileyi yıkan haber! Henüz 10 yaşında hayatını kaybetti
Mert Hakan Yandaş aylardır beklediği ana kavuştu

Aylardır beklediği an geldi
Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla böyle dalga geçti
Bir devrin başlangıcı! İlk antrenmanına çıktı, beğeni yağdı

Bir devrin başlangıcı! Dev kulüp artık ona emanet
Çiftliklerine Sivas kangalı alan Filipinli aile, ilk gün neye uğradığını şaşırdı

Çiftliklerine Sivas kangalı alan Filipinli aile, ilk gün şoke oldu
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama

Oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel'den ilk açıklama