Tekirdağ'da asayiş
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde odun yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Ayrıca Çorlu ve Süleymanpaşa'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu hap ve sentetik uyuşturucu ele geçirilen iki zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde odun yüklü devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Ş.Y. idaresindeki 17 AAB 307 plakalı tır, Hıdırağa Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, tır sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
-Uyuşturucu hap ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu bulundu
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.