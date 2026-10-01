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Çorlu'da tankerle çarpışan liseli toprağa verildi, kaçan sürücü yakalandı

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Çorlu'da tankerle çarpışan liseli toprağa verildi, kaçan sürücü yakalandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakıt tankeriyle çarpışan motosikletli lise öğrencisi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Jandarma, kaza yerinden kaçan tanker sürücüsünü yaklaşık 15 kilometre uzakta park halinde bulup gözaltına aldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kullandığı motosikletin yakıt tankeriyle çarpıştığı kazada yaşamını yitiren lise öğrencisi Barış Sarp Karaca (17), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Çorlu-Marmaraereğlisi kara yolu üzerindeki Seymen Mahallesi'nin Toptepe mevkisinde meydana geldi. Özel bir okulda 12'nci sınıf öğrencisi olan Barış Sarp Karaca idaresindeki 59 APR 637 plakalı motosiklet, S.K. yönetimindeki 62 AL 662 plakalı yakıt tankeriyle çarpıştı. Tanker sürücüsü kaçarken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Barış Sarp Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Karaca'nın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki 6 güvenlik kamerasındaki 1,5 saatlik görüntüyü inceleyen jandarma, tankeri kaza yerine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta Yeni Sanayi Bölgesi'nde park halinde bulup, sürücüsü S.K.'yi gözaltına aldı.

Liseli Barış Sarp Karaca'nın cenazesi Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınarak Çorlu Önerler Mahallesi Camisi'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Karaca'nın okul arkadaşları, öğretmenler, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Öğretmen olan anne Buket ile baba Barış Karaca, büyük üzüntü yaşadı. Karaca, namazın ardından Önerler Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazaya karışan tanker sürücüsü S.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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