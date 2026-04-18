Tekirdağ'da "okulda silahlı eylem yapılacağı" paylaşımlarına ilişkin gözaltına alınan 13 çocuktan biri tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde okullara yönelik sosyal medya üzerinden şiddet ve tehdit içerikli paylaşımlar yapan 13 çocuk gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında bir çocuk tutuklanırken, diğerleri hakkında farklı tedbirler uygulandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sosyal medya üzerinden okullara ve arkadaşlarına yönelik şiddet ve tehdit içerikli paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 çocuktan biri tutuklandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıların ardından sosyal medya üzerinden benzer içerikler paylaşan öğrenciler hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, okul saldırılarını övücü nitelikte paylaşımlar yaptıkları ve silah ile kamuflaj unsurları içeren tehdit içerikli paylaşımlarda bulundukları belirlenen yaşları 18'den küçük 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir okula ait kroki çizimi, 2 kuru sıkı tabanca, 2 şarjör, 39 fişek, saldırı temalı çeşitli defter ve kağıtlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğer şüpheliler ise salıverildi.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
Yeniden kapatılan Hürmüz'de sıcak dakikalar: 2 gemiye ateş açıldı

Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz

Aysu göz göre göre öldü! Son anları kamerada

Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler

Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi

Mahkeme İnan Kıraç'ın evliliği için son noktayı koydu

Galatasaray'da eski kaptanlar Muslera ve Mertens dümene geçti

