Çorlu'da Silahlı Saldırı: Eski İş Ortağına Ateş Açıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, F.Ö. eski iş ortağı M.A.'nın silahlı saldırısına uğrayarak bacağından yaralandı. Şüpheli M.A. gözaltına alındı ve dolandırıldığını iddia ederek saldırıyı gerçekleştirdi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde F.Ö., evinin önünde eski iş ortağı M.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. F.Ö. bacağından yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Eskibağlar Caddesi'nde meydana geldi. Eşi ile birlikte evden çıkan F.Ö., eski iş ortağı M.A. ile karşılaştı. M.A., bu sırada yanında getirdiği silahla F.Ö.'ye 3 el ateş etti. Kurşunlardan birisi bacağına isabet eden F.Ö., kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.Ö., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan M.A., Yunus ekipleri tarafından yakalandı. M.A.'nın polis merkezindeki ilk ifadesinde, "Beni 300-350 bin TL dolandırdığı için vurdum" dediği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
