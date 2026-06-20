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Tekirdağ'da asayiş

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Çorlu'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından vuruldu. Ayrıca ATV ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Şüpheliler aranıyor.

Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak'ta, M.A. ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.İ.Ç. ve oğulları H.Ç. ile A.İ.Ç. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, A.İ.Ç. ve oğullarının tabancayla ateş açması sonucu M.A. bacağına isabet eden iki mermiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.A., sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorlu'da ATV ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Çorlu ilçesinde ATV ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde Ş.A. idaresindeki 59 ALP 842 plakalı ATV ile A.G'nin kullandığı 34 GPM 279 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.M. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, ATV sürücüsünün ehliyetsiz olduğunun tespit edildiği ve hakkında yaklaşık 200 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
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