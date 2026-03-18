Seyir halindeki otomobil yandı, sürücü son anda kurtuldu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir sırasında alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü, durumu fark ederek aracı durdurup kendini dışarı attı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Nusratiye Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. N.Ö. idaresindeki 22 ABC 749 plakalı otomobilden, seyir sırasında duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol ortasında durdurarak kendini dışarı attı. Bir anda alevler büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN / ÇORLU (Tekirdağ),