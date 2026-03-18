Seyir halindeki otomobil yandı, sürücü son anda kurtuldu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde seyir sırasında alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi, sürücüsü son anda kurtuldu.

Olay, Nusratiye Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. N.Ö. idaresindeki 22 ABC 749 plakalı otomobilden, seyir sırasında duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol ortasında durdurarak kendini dışarı attı. Bir anda alevler büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN / ÇORLU (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı