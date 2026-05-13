Çorlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Çorlu'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle özellikle Bulvar Yolu, Omurtak Caddesi ve Bülent Ecevit Bulvarı'nda trafik akışında aksamalar yaşandı.

Polis ekipleri, trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışma yürüttü.

Belediye ekipleri de su birikintisi oluşan çevre yolunun bazı noktalarında müdahalede bulundu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise iş yeri ve bina girişlerine sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.

Tekirdağ Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğünü, yağışın gece boyunca aralıklarla süreceğini bildirdi.