Çorlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Çorlu'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, özellikle bulvar ve caddelerde trafik akışında aksamalar yaşattı. Polis ve belediye ekipleri, su birikintileri ile mücadele ederken, bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için sığınacak yer aradı.
Yağış nedeniyle özellikle Bulvar Yolu, Omurtak Caddesi ve Bülent Ecevit Bulvarı'nda trafik akışında aksamalar yaşandı.
Polis ekipleri, trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışma yürüttü.
Belediye ekipleri de su birikintisi oluşan çevre yolunun bazı noktalarında müdahalede bulundu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise iş yeri ve bina girişlerine sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.
Tekirdağ Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğünü, yağışın gece boyunca aralıklarla süreceğini bildirdi.