Haberler

Çorlu'da semt pazarındaki bıçaklı kavgaya 2 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da semt pazarında yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde semt pazarında çıkan kavgada 3 kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muhittin Mahallesi'nde kurulan semt pazarında yer anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçaklanan 3 kişi yaralandı. Yaralananlar Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili V.U, M.E.U. ve Y.U. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.U. ve M.E.U. tutuklandı, Y.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade

Fatih Portakal da Haluk'u sattı! Verdiği ifade çok konuşulur

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonları kandıran mahkeme videosu kurgu çıktı

Milyonlar sinirden kudurarak izledi, gerçek çok başka çıktı
Tartışma yaratacak sözler: Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz

"Bunun hesabını Allah'a veremeyiz"
Ünlü isimden hamile kalıp çocuk doğuran kadına büyük şok: Benden değil

Ünlü isimle birlikte oldu, doğurduğu bebekle ortada kaldı
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek

Yeni düzenleme resmen kabul edildi! Ehliyetler hemen iptal edilecek
Akılalmaz görüntü! Yaklaşınca gerçeği fark etti ama çaresiz bekleyiş acı sonla bitti

Akılalmaz görüntü! Dakikalar süren çaresiz bekleyiş acı sonla bitti
Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti

Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı

Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı! Kasa doldu