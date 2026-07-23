Çorlu'da semt pazarındaki bıçaklı kavgaya 2 tutuklama
Tekirdağ Çorlu'da semt pazarında yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde semt pazarında çıkan kavgada 3 kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Muhittin Mahallesi'nde kurulan semt pazarında yer anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçaklanan 3 kişi yaralandı. Yaralananlar Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili V.U, M.E.U. ve Y.U. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.U. ve M.E.U. tutuklandı, Y.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel