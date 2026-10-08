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Çorlu'da otomobilinde yüksek ses sistemi bulunan sürücüye 24 bin lira ceza kesildi

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Çorlu'da otomobilinde yüksek ses sistemi bulunan sürücüye 24 bin lira ceza kesildi
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis, otomobilinde yüksek ses sistemi bulunan sürücüye 24 bin lira idari para cezası uyguladı. Araç 30 gün süreyle trafikten menedilerek çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobilinde yüksek ses sistemi bulunan E.H.Y.'ye 24 bin lira ceza uygulandı, aracı 30 süreyle trafikten menedildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde Salih Omurtak Caddesi'nde denetimlerde bulundu. Polis, yüksek müzik sesi gelen E.H.G.'nin kullandığı 59 EF 549 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan kontrolde bagaj kısmında yüksek ses sistemi bulundu. Sürücü E.H.G.'ye 24 bin TL idari para cezası uygulanırken, araç 30 gün süreyle trafikten menedildi. Otomobil, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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