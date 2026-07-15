Otomobilin park halindeki kamyonete çarptığı kaza kamerada
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil, park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Kaza sonrası sürücü aracıyla kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaçan sürücüyü arıyor.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobil, park halindeki kamyonete çarptı. Kaza sonrası sürücü aracıyla uzaklaşırken, o anlar, kameraya yansıdı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Şinasi Kurşun Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün otomobili, park halindeki kamyonete arkadan çarpıp kaçtı. Kamyonette savrulup önündeki otomobile vurdu. Araçlarda hasar oluştu. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri kazanın ardından kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı