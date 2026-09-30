Çorlu'da motosiklete çarpıp kaçan aracın sürücüsü aranıyor, 17 yaşındaki liseli öldü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde araçla çarpıştıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü Barış Sarp Karaca (17), hayatını kaybetti. Kazadan sonra aracıyla kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Çorlu-Marmaraereğlisi kara yolu üzerindeki Seymen Mahallesi'nin Toptepe mevkisinde meydana geldi. Özel bir okulda 12'nci sınıf öğrencisi Barış Sarp Karaca idaresindeki 59 APR 637 plakalı motosiklet, seyir halindeyken henüz sürücüsü ve cinsi belirlenemeyen bir araçla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan motosiklet devrilirken, araç ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Barış Sarp Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Karaca'nın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazadan sonra araçla birlikte kaçan sürücünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı