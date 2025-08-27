Çorlu'da Motosiklet Kazası: Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kullandığı motosikletle parke taşına çarpan Furkan Rıdvan Gökçeli, yaralandı.

Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi'nde Furkan Rıdvan Gökçeli'nin kontrolünü yitirdiği 59 ANL 478 plakalı motosiklet yol ayrımındaki parke taşlarınca çarptı. Kazada motosikletten savrulan Gökçeli, yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gökçeli, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gökçeli'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.