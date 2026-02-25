Haberler

Çorlu'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletin kamyonete ve park halindeki otomobile çarparak takla atması sonucu 19 yaşındaki sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, önce kamyonete ardından park halindeki otomobile çarpan motosikletten savrularak takla atan sürücü Selçuk Tunahan Başak (19) yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Selçuk Tunahan Başak yönetimindeki 34 FLH 873 plakalı motosiklet, cadde üzerinde dönüş yapmak isteyen kamyonete, ardından park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Başak, takla atıp yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili polis, inceleme başlattı.

Haber - Kamera: Mehmetcan ARSLAN / ÇORLU (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
