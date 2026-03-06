Çorlu'da motosiklet ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletle okul servis minibüsünün çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Orhan T. ve yolcu Zeynep A. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hürriyet Mahallesi'nde Orhan T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, okul servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Orhan T. ile arkasında bulunan Zeynep A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel